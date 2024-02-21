Belediyeler Birliği 1.393 belediyeyi dünyaya tanıtacak

Nagihan KALSIN

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, şehirlerin tarihi, doğası ve kültürüyle korumak konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlayan ve şehirlerde üretimi, gelişimi ve doğal kaynakların daha az tüketimini teşvik eden “Misafir Şehir” konseptini tüm dünyaya anlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Baraçlı, “Misafir Şehir” konseptini DÜNYA’ya anlattı. TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “Şehirlerin sorunları hiç bitmiyor. Ancak artık şehirlere sahip çıkılacak anlayışı getirmemiz gerekiyor. Bizlerin şehirlere misafir olması değil şehirlerin bize misafir olduğu bir kültürü kurmalıyız. Şehir bize misafirse, ona özen göstermemiz gerekiyor. Doğru büyütmeli beslemeliyiz ve yaşatabileceğimiz bir ortam oluşturmamız gerekiyor ki nesilden nesile misafir olarak kalmaya devam etsin” dedi.

Şehirleri tüketmeden emanet anlayışıyla bir sonraki nesillere devredilmesi gerektiğine dikkat çeken Baraçlı “Yapılan çalışmalar ve atılan adımlarla amacımız hedefe ulaşırsa, Türkiye şehirlerini korumuş olacak. Böylelikle yaşanabilir beldelerle birlikte yaşanabilir şehirlerimizde bu düşünceyi yaymak için açtığımız ofislerle birlikte dünyaya yayabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk belediyeciliğinin dünya standartlarının çok üstünde bir belediyecilik anlayışıyla ilerlediğini belirten Baraçlı, “Belediye hizmetlerini sadece su getirme, su toplama, çöp, atık toplama, ulaşım ve asfalt yolunun ötesinde artık kültürel dönüşüme katkı sağlayan, bununla beraber sosyalleşmeyi ön planda tutan bir anlayışla yola devam etmelidir. Artık bunun bir iş modelini de oluşturmamız ve bu modeli de dünyayı tanıtabilecek hale gelmemiz gerekir. Onun için TBB bu noktada Türk belediyeciliğini rehberlik eden bir kamu kuruluşudur” dedi.

“Bin 393 üye belediyeye danışmanlık yapıyoruz”

1945 yılında kurulan TBB’ye bağlı bin 393 üye belediyenin olduğuna dikkat çeken Baraçlı, “Belediyelere eğitim, rehberlik danışmanlık ve her türlü teknik desteği veriyoruz. Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili belediyelerin faydalanmasını sağlayabilecek ortamları oluşturuyoruz. Araç ve malzeme hibeleri de yapıyoruz.

Bunun yanı sıra stratejik araştırma merkezini İstanbul’da açarak uluslararası bilgi üretme merkezi olarak planladığımız ofisimizde belediyecilik anlayışına farklı bir boyut kazandırdık. Bürüksel ‘de bir ofis açarak dünyayla entegre bilgi aktarımını sağlayabilmeyi amaç edindik. Türk belediyeciliğini değerlendirdiğimizde yapılan çalışmalar atılan adımlarla ileri seviyeye varmış durumda bu nedenle Türk belediyeciliğin hizmetlerini dünyaya anlatabilecek bir ortam oluşturmamız gerekiyordu. Ofislerimizi bu nedenle açtık.

Birleşmiş milletler nezdinde bu yıl içinde New York’ta bir ofis açacağız” dedi. “Şehirleri sürdürülebilir kavramlarıyla ön plana çıkarırken, kaynakları tüketmeden doğru kullanabilmemiz gerekiyor” diyen Baraçlı, “İklim değişikliğiyle ilgili birçok eylem planlarını yapıyoruz. Şehrin sularını geri kazanalım, atıklarını bertaraf edelim, doğayı kirletmeyelim, emisyonları sıfırlayalım ki şehirler bir sonraki nesillere erişmiş olsun

Bu anlayışı ön planda tuttuğumuzda misafir şehir anlayışı ortaya çıkmış oluyor. Kirletmeyen toplumlar oluşturabilmek için bilinçli yerel yönetim vizyonuna ihtiyaç var. Bu vizyonla beraber belediye başkanları, çalışanlar ve vatandaşlar yeni bir şehircilik anlayışını ortaya koymuş olacaklar. Bu nedenle Türkiye’nin yerel yönetimler anlayışında da misafir şehir kavramını ön planda tutmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Veterinerlik hizmetlerine 1 milyon TL’ye kadar destek

TBB’nin sokak köpekleri başta olmak üzere sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına da değinen Baraçlı, “Bazı belediyelerimizde hayvan barınaklarıyla ilgili yatırımlar yapıyoruz. Barınaklarla ilgili teknik destek verdiğimiz belediyelerimiz var. Belediyeleri belde, ilçe ve büyükşehir olarak ele aldığımızda veterinerlik hizmetlerine yönelik bir protokolle 1 milyona kadar destekler yapıyoruz.

Yerel yönetimler anlayışı açısından da kısırlaştırma yöntemleriyle barınakların artırılmasına yönelik çalışmalarla hayvan dostu kavramını da ön planda tutmamız gerekiyor. Vatandaşların evcil hayvan besleme konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Hayvanları sahiplendikten sonra bakımını sağlayamayacağını anlayıp sokağa terk etmelerin önüne geçmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.