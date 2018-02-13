Belediyelere kentsel dönüşüm eleştirisi

13 Şubat 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fikirtepe'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önem verdikleri konu başlıklarından birisinin kentsel dönüşüm olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Deprem riski altında olduğumuz bu ülkede kentsel dönüşüm çok hızlı gitmiyor. 1 milyon 200 bin civarında karar almışız ancak yıkabildiğimiz , yeniden inşa etmeye başladığımız yarısıdır. 5 sene içerisinde bu sayı çok düşük geliyor bize. İkincisi hatalar zinciri üst üste gidiyor. Kanun yazıcılar hiçbir boşluk bırakmamalarına rağmen doğruyu yazmak adına çabalıyorlar. Ama karşı tarafta bir grup var. Oradaki boşluktan hamle yapmaya çalışıyor. Kentsel dönüşüm bazı yerlerde rantsal dönüşüme dönüyor. Bütün bunlara mani olacağımız bir uygulama lazım" şeklinde konuştu.

"Belediyeler etrafında da sıkıntı var"

"Aslında Fikirtepe diye bir örnek var" diyerek konuşmasına devam eden Özhaseki şunları söyledi:

"Bizim bu konuyla ilgili ne kadar düşünen arkadaşımız varsa, akademisyenimiz varsa gitseler inceleseler ciltler dolusu kitap çıkarırlar. Bakanlık olarak gittik şimdi müteahhitliğe başlıyoruz. Çözüm ortağı olarak girip vatandaşın mağduriyetini engellemeye çalışıyoruz. Manzara hoşumuza gidiyor mu? Gitmiyor, ama bir sıkıntı var. Çamur deryası haline gelmiş kurutmaya, temizlemeye uğraşıyoruz. Belediyeler etrafında da bir sıkıntı var. Planlar yapılırken şöyle bakıyorlar, ‘bir emsal var, bunu iki yapayım hatta iki buçuk yapayım, birini müteahhide, biri vatandaşa, yarısı da bana.’ Bir deriden birkaç tane post çıkmaz."

Bina bazlı dönüşümden alan bazlı dönüşüme

Özhaseki, bütün sıkıntıları masaya yatırdıklarını ve yeni birtakım prensip kararı aldıklarını bildirerek, "Yerinde dönüşüm esas, kimseyi mahallesinden koparmayacaksınız, hatırasından koparmayacaksınız. Bina bazlı dönüşümden alan bazlı dönüşüme gitmek lazım. Bu karşımızdaki korkunç manzarayı, deprem gerçeğini bir fırsata dönüştürebiliriz. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede 6 şiddetinin üzerindeki deprem sayısı 56, kaybettiğimiz can sayısı 83 bin. Neredeyse iki senede bir şiddetli deprem var bu ülkede. Bunun zararı 100 milyar dolar civarında. O zaman bütün bu sıkıntıları fırsata dönüştürecek bir ortam önümüzde duruyor" ifadelerini kullandı.