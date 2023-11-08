Benzin ve motorine indirim geliyor mu?

Brent petrol fiyatları son bir haftada talep endişeleriyle 87 dolardan 81,43 dolara kadar geriledi. Bu da benzin ya da motorinde indirim beklentilerini gündeme getirdi En son geçtiğimiz hafta hem motorin, hem de benzine indirim geldi. Motorine 1,57 TL’lik, geçtiğimiz hafta benzine 0,67 kuruş indirim geldi.

Bugünün petrol ve motorin fiyatları şöyle:

İstanbul

Benzin: 34,10 TL

Motorin: 37,62 TL

LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 41,18 TL

Benzin fiyatı: 30,75 TL

LPG fiyatı: 16,29 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 41,37 TL

Benzin fiyatı: 31,85 TL

LPG fiyatı: 16,00 TL