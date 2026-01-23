Berat Kandili ne zaman? Kandil hangi gün idrak edilecek?
İslam dünyası Berat Kandili'ni sabırsız bir şekilde bekliyor. Her kandilde olduğu gibi Müslümanlar bu hayırlı geceyi ibadetlerle geçirecek. Kandile sayılı günler var ve bazı müminler net tarihi bilmiyor. Bu nedenle "Berat Kandili ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
Manevi atmosferin en yoğun yaşandığı gecelerden biri olan Berat Kandili için geri sayım başlarken, milyonlarca kişi bu yıl idrak edileceği tarihi merak ediyor. Özellikle takvimini netleştirmek isteyen vatandaşlar, “Berat Kandili hangi gün?” sorusuna yanıt arıyor.
Berat Kandili ne zaman?
2026 yılı takvimine göre Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi günnü idrak edilecek.
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı