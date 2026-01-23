Berat Kandili ne zaman? Kandil hangi gün idrak edilecek?

Manevi atmosferin en yoğun yaşandığı gecelerden biri olan Berat Kandili için geri sayım başlarken, milyonlarca kişi bu yıl idrak edileceği tarihi merak ediyor. Özellikle takvimini netleştirmek isteyen vatandaşlar, “Berat Kandili hangi gün?” sorusuna yanıt arıyor.

Berat Kandili ne zaman?

2026 yılı takvimine göre Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi günnü idrak edilecek.

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı