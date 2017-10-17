Bergama'da orman yangını

17 Ekim 2017

İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.



Bugün saat 06.30 sıralarında Bergama'nın Güneşli Mahallesi Direkönü Mevkii'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürme çalışmalarına başladı.