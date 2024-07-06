Berlin'de Türk taraftarlara gözaltı!

Almanya'da Berlin Polis Sözcüsü Valeska Jakubowski, Berlin’de Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde Türk taraftarlarınca yapılan yürüyüşün “siyasi mesaj platformu” olarak kullanıldığı gerekçesiyle polis tarafından önceden sonlandırıldığını ifade etti.

Jakubowski, bazı taraftarların gözaltına alındığını ancak tedbirlerin devam etmesi nedeniyle bunların sayısına ve sebebine ilişkin bilginin yarın verileceğini aktardı.

'Bozkurt cezayı gerektirmez'

Bozkurt işareti yapılmasının ceza vermeyi gerektirmediğini dile getiren Jakubowski, halihazırdaki gösteriler için de bunun geçerli olduğunu vurguladı.

Jakubowski, taraftar yürüyüşünün siyasi platform olarak kullanılması halinde bunun taraftar yürüyüşü değil teorik olarak bir gösteri olacağını, bunun da başka koşulları ve tedbirleri gerektirdiğini kaydetti.