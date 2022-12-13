Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama geldi

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16'sı yakalanırken, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar aranıyor.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, müfettişlerin rutin denetimleri sırasında ortaya çıkardığı rüşvet ağı sonrası 6 ayrı soruşturma dosyası hazırlanan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 16'sı gözaltına alınırken, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ele geçirilirken, aramaların sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş Belediyesi'nden "rüşvet" soruşturmasına ilişkin ilk açıklama geldi

Beşiktaş Belediyesi, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın 2014 ve 2018 arasındaki dönemi kapsadığını, belediyenin mevcut yönetimiyle hiçbir ilgisi olmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Beşiktaş Belediyesine operasyon" başlıklı haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir sürece ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir." denildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı

Beşiktaş Belediyesine yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 16 kişi yakalanmıştı.