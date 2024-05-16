Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması
Beşiktaş'ta 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi.
Haber Merkezi
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Türkali Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Park halindeki araçlar zarar gördü
Daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, çevredeki bazı binaların camları da zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin dairedeki patlamanın nedenini belirlemek için incelemeleri sürüyor.