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Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması

Beşiktaş'ta 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi.

Haber Merkezi
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Türkali Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Park halindeki araçlar zarar gördü

Daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, çevredeki bazı binaların camları da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dairedeki patlamanın nedenini belirlemek için incelemeleri sürüyor.