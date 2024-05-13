Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic için imza töreni düzenlendi

Tüpraş Stadı'ndaki imza törenine, yönetim kurulu üyesi Burak Aslan, Beşiktaş Kulübü Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ve basketbol şubesi yöneticileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Burak Aslan, "Hocamız bizim için gerçekten çok değerli bir insan. Kendisiyle sözleşme uzatmamızın sebebi kendi karakterinin taraftar ve camia ile özdeşleşmiş olması. Taraftarlarımız kendisini çok seviyor. Sözleşme uzatma teklifi sunduk ve anlaşma birkaç dakika sürdü. İdari bazı istekleri oldu sadece. Kendisiyle sözleşme uzatmamız bizi de çok mutlu etti." diye konuştu.

Hocamızla iyi bir sinerji yakaladık

Özkan Arseven ise Alimpijevic ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Bizim mevcutta hocamızla 1+1 yıllık sözleşmemiz vardı. THY Avrupa Ligi'nde bir takım hocamızla anlaşırsa bir miktar ödeyip, çıkış yapabilecekti. Biz hocamızla iyi bir sinerji yakaladık. Taraftarımızla iyi bir sezon geçirdik. Hocamızı onurlandırmak için sözleşme teklifinde bulunduk. Hocamız 2-3 THY Avrupa Ligi takımını reddederek bizle devam etmek istediğini söyledi. 2 yıllık sözleşme teklifimizi düşünmeden kabul etti. Bunu, şubemizde yeniden yapılandırma olarak görebiliriz. Hocamız önümüzdeki sene bizimle, bir sonraki sene için yine çıkış hakkı tanıyarak sözleşmemizi oluşturduk."

Hedefim Beşiktaş'ta efsane olmak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic de kulüp başkanı Hasan Arat, yöneticiler ve ekip olarak aile havası yakaladıklarını söyledi. Anlaşmanın çok kısa bir sürede gerçekleştiğini vurgulayan çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sezon için beklentiler daha da arttı. Bu sezon organizasyon olarak herkese Beşiktaş'ın ne kadar doğru bir istikamette olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene finansal olarak hiçbir sıkıntı yaşamadan şu ana kadar bu noktaya geldik. Taraftarlarımızdan aldığımız sevgi ve destek de kelimelerle anlatılmaz. Geçmişte sağlam taraftar grupları olan kulüplerde çalıştım ama bu seneki sevgiyi hiç görmemiştim."

Alimpijevic, uzun yıllar siyah-beyazlı ekipte görev yaparak bir Beşiktaş efsanesi olmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.