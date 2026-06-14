Beştepe'de kritik zirve: Kabine yarın bir araya geliyor

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddelerini dış politika, güvenlik ve terörle mücadele başlıkları oluşturacak.

Kabinede, uzun süredir devam eden İran-ABD müzakerelerinde gelinen son aşama ve olası anlaşmanın bölgesel etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilecek. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ateşkes ihlalleri ile Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine etkilerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

NATO Zirvesi hazırlıkları masada

Kabine toplantısında, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da gözden geçirilecek. Zirvenin güvenlik planlaması, lojistik süreçleri ve organizasyonel hazırlıkları değerlendirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılacağının ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından açıklanmasının ardından, toplantının uluslararası boyutuna ilişkin hazırlıkların da ele alınacağı belirtiliyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde son durum değerlendirilecek

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçte gelinen son durumun sahadan gelen raporlar ışığında değerlendirilmesi ve atılması planlanan yasal adımların görüşülmesi bekleniyor.