Meteoroloji'den 21 il için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve heyelan riskine dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun geniş bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çekerek vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması, doğu kesimlerde ise 5 ila 7 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor. Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.