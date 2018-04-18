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Beştepe'deki zirve sonrası Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beştepe'deki erken seçim zirvesi sonrası kurmaylarıyla bir araya geldi.

Beştepe'deki zirve sonrası Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
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Dün partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı bulunmasının ardından bugün 13:30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beştepe'deki görüşme sonrası kurmaylarıyla bir araya geldi.

Erdoğan ile Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü, saat 13.30'ta başladı ve yarım saat sürdü.

Beştepe'deki kritik görüşme bittiBeştepe'deki kritik görüşme bitti

 

Son dakika erdoğan bahçeli erken seçim

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