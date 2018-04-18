Beştepe'deki zirve sonrası Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beştepe'deki erken seçim zirvesi sonrası kurmaylarıyla bir araya geldi.
Dün partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı bulunmasının ardından bugün 13:30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beştepe'deki görüşme sonrası kurmaylarıyla bir araya geldi.
Erdoğan ile Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü, saat 13.30'ta başladı ve yarım saat sürdü.
Beştepe'deki kritik görüşme bitti