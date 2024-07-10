BETAM: İşsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 4 puana yükseldi

BETAM raporunda, 'İstihdamda 273 binlik artış ve işsiz sayısında 27 binlik düşüş işgücünü 245 bin kişi arttırmış, genel işsizlik oranı ise Nisan’dan Mayıs’a 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Nisan’dan Mayıs’a istihdamda görülen 130 binlik artış ve sabit kalan işsiz sayısı sonucu işgücü yaklaşık 131 bin artmış işsizlik oranı da 0,1 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşti. Erkeklerde ise istihdamda 141 bin kişilik artış, işsizlerde 27 bin kişilik düşüş sonucu işgücü 114 bin artmış, işsizlik oranı da yüzde 7’ye geriledi. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Mayıs’ta Nisan’a kıyasla 3,9 puandan 4 puana yükselmiştir." denildi.

Betam'ın "Temmuz 2024 işsizlikte düşüş devam ediyor" raporunda şöyle denildi:

"İstihdamda 273 binlik artış ve işsiz sayısında 27 binlik düşüş işgücünü 245 bin kişi arttırmış, genel işsizlik oranı ise Nisan’dan Mayıs’a 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Nisan’dan Mayıs’a istihdamda görülen 130 binlik artış ve sabit kalan işsiz sayısı sonucu işgücü yaklaşık 131 bin artmış işsizlik oranı da 0,1 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Erkeklerde ise istihdamda 141 bin kişilik artış, işsizlerde 27 bin kişilik düşüş sonucu işgücü 114 bin artmış, işsizlik oranı da yüzde 7’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Mayıs’ta Nisan’a kıyasla 3,9 puandan 4 puana yükseliştir.

Artan istihdam sonucu işsizlik oranında düşüş

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı Nisan’dan Mayıs’a 273 bin artarak 32 milyon 920 bin seviyesinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayında işsiz sayısı ise 27 bin azalarak 3 milyon 11 bine gerilemiştir. Bu gelişmenin sonucunda 245 bin artan işgücü 35 milyon 931 bin seviyesindedir (Şekil 1, Tablo 1). İşsizlik oranı Mayıs’ta 0,1 yüzde puan azalarak 8,4 olmuştur. Kadınlarda istihdam 130 bin artarken erkeklerde de 141 bin artmıştır.

İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı sabit kaldı

TÜİK tarafından açıklanan üç alternatif işsizlik oranının nasıl hesaplandığı Kutu 1’de açıklanmaktadır. Alternatif işsizlik oranları, “zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı” ve “işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı” olarak adlandırılmakta, üçüncü oran ise “atıl işgücü oranı” bu iki bütünleşik oranın bileşimi olarak hesaplanmaktadır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre “Genel işsizlik oranı” Mayıs’ta yüzde 8,4 olarak gerçekleşirken potansiyel işgücünü de hesaba katan işsizlik oranı, potansiyel işgücündeki 83 binlik artış sonucu yüzde 17,1 seviyesinde sabit kalmıştır. Zamana bağlı eksik istihdamda meydana gelen 715 binlik azalış sonucu işsizlik oranı 2,2 puanlık azalış sonucu yüzde 17,4’e düşmüştür. Son iki alternatif işsizlik oranının bileşiminden oluşan işsizlik oranı ise 2 puan azalarak yüzde 25,2 seviyesine düşmüştür (Şekil 2, Tablo 2).

Kadın ve erkek istihdam düzeylerinde artış sonucu işsizlikte düşüş

Şekil 3’te mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek işsizlik oranları verilmektedir. Nisan’dan Mayıs’a kadınlarda istihdam seviyesi 130 bin artarken, işsiz sayısında değişiklik olmamıştır. Neticede işgücü yaklaşık 131 bin artmıştır. Nisan ayında düşen kadın işsizlik oranı mayıs ayında da düşüşünü yavaş da olsa sürdürmüş, 0,1 yüzde puanlık düşüşle yüzde 11 seviyesine gerilemiştir. Erkek istihdamı ise mayıs ayında 141 bin kişi artarken, erkek işsiz sayısında 27 binlik azalış sonucu erkek işsizlik oranı yüzde 7,2’den yüzde 7’ye gerilemiştir."