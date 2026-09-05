Beton mikserindeki kuş yuvasını fark edince...

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir beton firmasında mikser şoförlüğü yapan Mulla Biçer, izin dönüşünde aracını kontrol ettiği sırada mikserin redaktör kazanı çevresinde kumru yuvası olduğunu fark etti. Yuvada yumurta bulunduğunu gören Biçer, durumu firma yetkililerine bildirdi.

Bunun üzerine firma tarafından, yumurtadan çıkan yavrular uçana kadar aracın çalıştırılmamasına karar verildi. Yuvanın zarar görmemesi için mikserin üzerine "Dikkat, kuş yuvası var" yazılı kağıt asıldı.

Yumurtaların yaklaşık 21 günün ardından çatlamasıyla yavrular dünyaya gelirken, şimdi ise yavruların uçacağı yaklaşık 45 günlük sürenin tamamlanması bekleniyor.

"Yumurtaları gördüğümüz günden beri..."

Yuvayı fark ettiği günü anlatan Mulla Biçer, "Birkaç gün şahsi işimden dolayı izin almıştım. Geldiğimde arabanın kontrollerini yaparken yuvayı ve yumurtayı fark ettim. Durumu Mustafa ve Resul Bey'e ilettim. Yumurtadan yavrular çıkana kadar aracın park yerinde kalmasına ve çalıştırılmamasına karar verildi. Her gün gelip kontrol ediyoruz. 21 günün sonunda yavruların çıktığını gördük. Yavrular yaklaşık 45 gün sonra yuvadan uçuyor. Yumurtaları gördüğümüz günden beri arabayı çalıştırmıyoruz" dedi.

Her sabah yem ve su veriliyor

Firma çalışanı Hamza Cankır ise her sabah kumrunun ve yavrularının yem ve su ihtiyacını karşılıyor.

Cankır, "Abim fark ettiğinden beri kuşlara güzelce bakmaya çalışıyoruz. Her gün yemini ve suyunu veriyoruz. Evimde de kuş beslediğim için biraz bilgiliyim. Kuşların büyümesini bekliyoruz, inşallah kanatlanıp uçarlar. O güne kadar aracı çalıştırmayacağız. İnsanların da böyle duyarlı olmasını istiyorum" diye konuştu.