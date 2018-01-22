ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Beyaz Saray'dan Afrin'le ilgili ilk açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." denildi.

Beyaz Saray'dan Afrin'le ilgili ilk açıklama
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Beyaz Saray'dan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Pentagon: Afrin'le ilgili Türkiye ile görüşme halindeyizPentagon: Afrin'le ilgili Türkiye ile görüşme halindeyiz

AB'den ilk Afrin açıklamasıAB'den ilk Afrin açıklaması

Akar: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar harekat sürecekAkar: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar harekat sürecek

Bozdağ: 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlandıBozdağ: 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlandı

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.