Beyaz Saray'dan Afrin'le ilgili ilk açıklama
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." denildi.
Beyaz Saray'dan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA