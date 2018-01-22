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AB'den ilk Afrin açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Zeytin Dalı Harekatı'ndan son derece endişe duyduğunu bildirdi.

AB'den ilk Afrin açıklaması
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'ndan son derece endişe duyduğunu belirterek, bugünkü toplantıda konuyu AB ülkesi dışişleri bakanlarıyla ele aldıklarını ifade etti.

Türk yetkililerle de konuya ilişkin irtibata geçeceğini aktaran Mogherini, AB Bakanı Ömer Çelik'in hafta içerisindeki Brüksel ziyaretinde de kendisiyle konuyu görüşeceğini söyledi.

Mogherini iki nedenden dolayı operasyondan endişe duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi insani nedenler. İnsani yardımların ulaştığından ve sivil halkın operasyondan etkilenmediğinden emin olmalıyız. Alandaki herhangi bir askeri operasyonun DEAŞ karşıtı olduğundan da emin olmalıyız. Beni endişeye sevk eden diğer husus ise askeri operasyonlar Cenevre'deki görüşmelerin sürmesini olumsuz etkileyebilir."

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Kaynak: AA

afrin avrupa birliği

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