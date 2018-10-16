Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' desteği

16 Ekim 2018

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden, AA muhabirinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili soruya yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye ve Suudi Arabistan ile Kaşıkçı soruşturması bağlamında sürekli irtibat halinde olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Riyad'a gitmek üzere yola çıktığı vurgulanan açıklamada, "Türk müfettişlerin çabalarını destekliyoruz ve resmi soruşturma sonuçlarıyla ilgili herhangi bir ön yargıda bulunmayacağız." ifadesine yer verildi.

"Türk yetkilileri, Suudi Arabistan yönetiminin de tam ve şeffaf desteğiyle açık bir soruşturma yapabilecek ve bittiğinde soruşturmanın sonuçlarını resmi olarak paylaşacaklardır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, ABD'nin soruşturma anlamında her türlü desteğe hazır olduğu da vurgulandı.

Kaynak: AA