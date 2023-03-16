Beylikdüzü'nde trafik kazası: 3 ölü
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Ambarlı Liman Yolu'nda bir otomobilin, önce bir tıra ardından bariyerlere çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü.
Beylikdüzü Ambarlı Liman yolundaki kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hızla ilerlediği belirtilen otomobil önünde ilerleyen TIR'ın altına girdi. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazanın olduğu yolu trafiğe kapatırken, olay yerinde inceleme gerçekleşti.