Beyoğlu'nda taksicilere yönelik denetim: 8 kişiye 436 lira ceza kesildi
Beyoğlu'nda polis, taksi şoförlerine yönelik denetim yaptı. Denetimde, 8 taksiciye emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 436'şar lira para cezası uygulandı.
Haber Merkezi
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Beyoğlu'nda polis, taksi şoförlerine yönelik denetim yaptı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda durdurdukları taksilerin evrakını inceledi.
Ekipler ayrıca emniyet kemeri kontrolü yaptıkları taksi şoförlerinin taksimetre açıp açmadıkları ve yolcu seçip seçmediklerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, 8 taksiciye emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 436'şar lira para cezası uygulandı.