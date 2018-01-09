Biber gazından etkilenen öğrenci ve öğretmenler taburcu oldu

09 Ocak 2018

Sultanbeyli’de iki çocuk tarafından sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, iki çocuk, boş arazide buldukları kutu içerisindeki biber gazını, okuldan çıkan öğretmen ve öğrencilerin üzerine sıktı. Gazdan etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci ambulanslarla, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrenci ve öğretmenler taburcu edildi

Sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğretmen ile 4 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi. Taburcu olan öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucu kimliği tespit edilen K.K. (15) gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: İHA