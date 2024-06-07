Bilecik'teki ekmek zammı bakanlığı bekliyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatları 8 liradan 10 liraya çıkarıldı. Ancak fırınlar yeni tarifeyi uygulamaya başlamaya hazırlanırken valilikten müdahale edildi.

Bugün açıklama yayınlayan valilik, ekmek tarifesini uygulamayan fırınlara ceza yazılacağını belirtirken yeni zam talebine de değinildi.

Açıklamada 5 Haziran günü Ekmek Azami Fiyat Tarifesi Komisyonu'nun toplanarak zam talebini görüştüğü belirtilerek Ticaret Bakanlığı'ndan bu konuda görüş sorulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Odalar tarafından yeni Ekmek Fiyat Tarifesi belirlenerek yürürlüğe girene kadar ekmek üretimi ve satışı yapan fırıncı esnaf mevcut geçerli tarife olan 200 gram 8 TL / 250 gram 10 TL fiyatından ekmek satışı yapılacak olup, bu tarifeye uymayan fırıncı esnafa idari yaptırım uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Geçen ay ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş aranması şartı getirilmişti.