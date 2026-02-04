Özel yetenekli öğrencileri erken yaşta belirlemek amacıyla yapılan BİLSEM'de ön değerlendirme süreci işliyor. Son gün ise 20 Şubat olarak belirlendi. Öğrencilerin büyük çoğunluğu sınavlarını tamamlarken "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gitgide artıyor.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimine göre sonuçlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin yetenek alanlarına göre yapılacak.

Genel zihinsel yetenek değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek.