Binali Yıldırım'dan eşine: Ne oldu hanım karar veremedin mi?

Yıldırım, saat 12.00 sıralarında geldiği okulda, 1055 numaralı sandıkta görevlilere kimlik belgelerini ibraz ederek oyunu kullandı. Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da aynı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım oyunu torunu Erhan Yıldırım ile birlikte kullandı. Yıldırım oyunu kullandıktan sonra 30 saniye kabinden geç çıkan eşi Semiha Yıldırım'a "Ne oldu hanım karar veremedin mi?" diye sorması sınıfta kahkahaya neden oldu. Binali Yıldırım oy kullandığı okulun bahçesinde açıklamalarda bulundu.

Sandığa oyunu torunuyla birlikte atan Yıldırım, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu. Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 14 Mayıs Pazar günü yapılan ilk seçimde, Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekiliyle Meclis'te çoğunluğu sağladıklarını ama cumhurbaşkanlığında 49,52 oy oranıyla biraz eksikleri kaldığını dile getirdi.

Milletimize, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum

Bugün, salt çoğunluk gerektiği için Cumhurbaşkanı Seçimi'nin tekrarlandığını anımsatan Yıldırım, "Türkiye'nin ihtiyacı olan güvendir, istikrardır, tecrübedir. İnşallah bu seçim sonucu Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla liderimizle Recep Tayyip Erdoğan'la beraber millet olarak girmiş olacağız. Seçimlerin ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, açıklamasının ardından okul bahçesindeki vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.