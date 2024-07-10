Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığına AB'den coğrafi işaret tescili aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söz konusu gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı, "Günümüze iki müjde ile başlıyoruz. AB'den coğrafi işaret tescili alan Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığı ile tescilli ürün sayımız 23'e yükseldi. Paydaş kurumlarımızla işbirliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.