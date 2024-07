Bingöl'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Osman Bektaş'tan bölgeye uyarı: Yeri can sıkıcı

Deprem uzmanlarının sıklıkla uyardığı Bingöl Karlıova'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 18.27'de Bingöl Karlıova'da 4.2 büyüklüğünde gerçekleştiğini uyardı. Yer bilimciler, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun sismik boşluğu olan Yedisu segmenti ile Doğu Anadolu Fay Zonu nedeniyle Bingöl ve çevresi için deprem uyarısında bulunuyordu. Bingöl'deki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Osman Bektaş'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Naci Görür'den Bingöl uyarısı

Prof. Dr. Görür daha önce de defalarca uyardığı Bingöl Karlıova için yeni açıklamalarda bulundu. Görür, depremin küçük ancak yerinin can sıkıcı olduğunu vurgulayarak KAF ve DAF hatlarına dikkat çekti. Görür, her iki fay nedeniyle bölgede deprem beklendiği uyarısını yaptı. Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

Osman Bektaş'tan stres transferi uyarısı

Jeolog Osman Bektaş da Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının oluşturduğu bloklar üzerinde gecikmeli stres transferiyle deprem kümesi oluştuğuna dikkat çekti. Bektaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bu deprem kümesinin daha da büyümesine neden olabileceğini söyledi.