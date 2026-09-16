“Bir Adım Daha Koşusu” sporseverleri Haliç’te buluşturacak
Anadolu Sigorta, sağlıklı yaşamı destekleyen çalışmalarına bir yenisini eklediğini duyurdu. Bu yıl ilki düzenlenen ve İstanbul Maratonu için kriter koşusu niteliğindeki ‘Anadolu Sigorta Bir Adım Daha Koşusu’, 20 Eylül Pazar günü Balat İskelesi önünde başlayacak.
Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Aydın Bozdemir, “Türkiye’de bugüne kadar birçok koşu etkinliğinin sponsorluğunu üstlendik, üstlenmeye de devam ediyoruz. Bir Adım Daha ise her şeyiyle Anadolu Sigorta’nın düzenlediği bir koşu. Bu sene ilkini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir Adım Daha Koşusu, birlikte spor yapan, deneyimlerini paylaşan ve birbirinden güç alan kalıcı bir koşu topluluğunun oluşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
‘Kaybetmek Yok’ sloganıyla sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefiyle çalışırken, yürüttüğümüz toplumsal etkisi yüksek kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle de topluma katkı sunmayı önceliklendiriyoruz” dedi.
Tarihi Haliç kıyısında gerçekleştirilecek organizasyonda 5 kilometrelik parkur, Balat Vapur İskelesi önünden başlayarak Ayvansaray Caddesi üzerinden Unkapanı Atatürk Köprüsü ile Refik Saydam Caddesi kesişimindeki dönüş noktasına ulaştıktan sonra yeniden Balat Vapur İskelesi önünde tamamlanacak. 10 kilometre kategorisinde yarışacak sporcular ise aynı parkuru iki kez koşacak. Kayıtlar bugün sona erecek.