“Bir Adım Daha Koşusu” sporseverleri Haliç’te buluşturacak

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Aydın Bozdemir, “Türkiye’de bugüne kadar bir­çok koşu etkinliğinin sponsor­luğunu üstlendik, üstlenmeye de devam ediyoruz. Bir Adım Daha ise her şeyiyle Anadolu Si­gorta’nın düzenlediği bir koşu. Bu sene ilkini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir Adım Daha Koşusu, birlikte spor yapan, deneyimlerini pay­laşan ve birbirinden güç alan ka­lıcı bir koşu topluluğunun oluş­masına katkı sunmayı amaçlı­yor.

‘Kaybetmek Yok’ sloganıyla sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefiyle çalışırken, yü­rüttüğümüz toplumsal etkisi yüksek kurumsal sosyal sorum­luluk projelerimizle de topluma katkı sunmayı önceliklendiri­yoruz” dedi.

Tarihi Haliç kıyı­sında gerçekleştirilecek organi­zasyonda 5 kilometrelik parkur, Balat Vapur İskelesi önünden başlayarak Ayvansaray Cadde­si üzerinden Unkapanı Atatürk Köprüsü ile Refik Saydam Cad­desi kesişimindeki dönüş nok­tasına ulaştıktan sonra yeniden Balat Vapur İskelesi önünde ta­mamlanacak. 10 kilometre ka­tegorisinde yarışacak sporcular ise aynı parkuru iki kez koşacak. Kayıtlar bugün sona erecek.