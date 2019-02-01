Bir haftada 7 terörist etkisiz hale getirildi

01 Şubat 2019

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB tarafından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 25 Ocak-1 Şubat tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Bitlis ve Mardin'de yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda, en az 7 terörist etkisiz hale getirildi, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildi.

Operasyonlarda, 14 piyade tüfeği, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 5 bin 322 muhtelif hafif silah mühimmatı, 188 doçka uçaksavar mühimmatı, yedi RPG-7 roketi, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış üçer adet 120 ve 106 milimetrelik havan mühimmatı, bir 60 milimetrelik havan mühimmatı, sekiz el bombası, bir bombaatar mühimmatı, bir tank mühimmatı, iki top mühimmatı, 828,5 kilogram amonyum nitrat, 67 kilogram C-4 patlayıcı madde, üç el telsizi ele geçirildi, dokuz el yapımı patlayıcı imha edildi.

İki askerin yaralandığı belirtilen bilgilendirmede, hudut güvenliğinin hudut birlikleri tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı, birliklere yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak karşılık verildiği vurgulandı.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 13 bin 880 paket kaçak sigara ve 16 cep telefonu ele geçirildi. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı ifade edildi.

- Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 608 olurken, Afrin'de bugüne kadar 299 mayın ve bin 687 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü, PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği bildirildi. Bölgede yürütülen altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi gibi normalleşme çalışmalarına katkı sağlandığı ifade edildi.

İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, TSK birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı anlatıldı. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te 10 müşterek birleşik devriye faaliyeti icra edildi.

Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edileceği kaydedilen bilgilendirmede, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA