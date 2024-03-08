“Bir ifadeyi, CHP’li belediyelere mal etme çabası içindeler”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyon Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın DEM Partisi çıkışına yönelik "Son günlerde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde, bazı çevreler bir seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi CHP’li belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler. Bu elimizde görmüş olduğunuz hazırlık, malumunuz aylardır hazırlanan ve bugün için imza altına alınması planlanan bir hazırlıktı" dedi.