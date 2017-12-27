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Bir ilçede daha yılbaşı kutlamasına izin yok

Şişli Belediyesi'nin düzenlenmek istediği yılbaşı kutlamalarına Kaymakamlık tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmediği bildirildi.

Bir ilçede daha yılbaşı kutlamasına izin yok
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Şişli Belediyesi, Şişli Kaymakamlığına başvurarak, 4 gün sürmesi planlanan yılbaşı kutlamaları için izin istedi. 

Şişli Kaymakamlığının güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesince iptal edildi.

Taksim ve Beşiktaş'ta da yılbaşı etkinliği yapılmayacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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