Bir kilogram bal açık artırmada 400 bin liraya satıldı!

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Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen 4. Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali'nde bir kilogram bal, açık artırmada 400 bin liraya alıcı buldu. Satıştan elde edilen bedel, düzenlenen törenle üreticilere çek olarak takdim edildi.

2026 yılında "Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında gerçekleştirilen festivalde, Sason balı ulaştığı rekor fiyatla dikkat çekti.

Sason balının marka değerini artırma hedefi

İlçenin doğal zenginlikleri ve üreticilerin emeğiyle öne çıkan balın marka değerini yükseltmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu çalışmalarla Sason'un tarımsal üretim potansiyelinin güçlendirilmesi ve üreticilerin emeklerinin karşılığını almasının amaçlandığı, bu doğrultudaki faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.