Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına destek 350 milyon lirayı geçti

Yurt içi ve yurt dışından önemli isimlerin katılarak destek verdiği kampanyada gece boyunca 33 bin 98 aile için 330 milyon liralık yardım toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açıkta tek bir depremzede kalmayana kadar kampanyanın devam edeceğini belirterek, toplam destek miktarının 350 milyon lirayı aştığını söyledi.

Kampanya kapsamında 28 bin 466 ailenin ev talebiyle başvuru yaptığını, özel yayın öncesi bu sayıyı sabitlediklerini belirten Soyer, dayanışma gecesiyle bu rakamı sıfıra indirdiklerini ve hedefi aştıklarını kaydetti. Soyer, “Grur duyuyorum. Bağışlar artıya geçti.

Ancak kampanyamız bu geceyle sınırlı değil, devam edecek” dedi. Programa telefonla katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını kampanyaya aktardı. Kılıçdaroğlulu, “Bölgede çadır ve konteyner ihtiyacı var. Geçici olarak illerden ayrılan insanlarımız için de maddi destek ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Bu da ikinci bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. İnanıyorum ki milletimiz bugünleri dayanışma içinde aşacak” şeklinde konuştu. Programa katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in üç ailenin kirasını karşılayacağını belirttiğini aktardı. Bahadır Erdem, “Bu milletimizin milletimize yardımı, gerçek bir yardım" diye konuştu.