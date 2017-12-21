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Bir milyon dolarlık banknotları satmaya çalıştılar

ABD Merkez Bankası tarafından koleksiyon amacıyla bastırılan paralardan olduğu belirtilen bir milyon dolarlık 2 banknotu satmak isteyen 2 kişi yakalandı

Bir milyon dolarlık banknotları satmaya çalıştılar
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Eskişehir'de bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sertifikalı bir milyon dolarlık 2 banknotu satmak isteyen R.E. ile İ.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların üst aramasında bir milyon dolarlık 2 banknot ile tarihi eser niteliğindeki mühür şeklinde materyal ele geçirildi.

Banknotlar ve bu paraya ait hazırlanmış özel sertifikaların ABD Merkez Bankasınca Fed) ABD'li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği bildirildi.

Banknotların incelenmek üzere Merkez Bankasına götürüldüğü öğrenildi.

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