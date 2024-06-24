Birol Aydın Saadet Partisi'nde genel başkanlığa aday oldu

Saadet Partisi Olağanüstü Kongresi, 30 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tekrar aday olmayacağı olağanüstü kongrede, adı genel başkanlık için geçen Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, parti genel merkezinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

ANKA'nın haberine göre Aydın, “Biz Saadet Partimize sahip çıkmak için, 20 yıldır özellikle son yedi yıldır teşkilat mensuplarımızın her şart altında genel başkanımızın gözünün içine bakarak çabanın ve gayretin ve duruşu ortaya koyduğu bir zamanda bu emeğe ve duruşa sahip çıkmak için, Saadet Partisi kadroları olarak 2016’den bu yana ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, toplumsal uzlaşmaya, kamplaşmanın ortadan kalkmak için, geleceği farklılıklarla inşa etmek için, genel başkanımızın daha fazla yıpratılmasına imkan ve fırsat vermemek için, partimizin birliğini bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak için, 3. Olağanüstü Kongre'de Saadet Partisi Genel Başkanlığı’na aday olduğumu ilan ediyor, bu kararımın teşkilat mensuplarımıza, camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.