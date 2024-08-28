Bisiklet ve motosiklet aksamı ithalatında gözetim uygulanacak
Bisiklet ve motosiklet aksamı ithalatında gözetim uygulanacak. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.
Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.
Gözetim uygulaması şu şekilde olacak: