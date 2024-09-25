Bitlis depremi sonrası gözler ona çevrildi: Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama geldi

Bitlis merkez üssü Tatvan ilçesi olan bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü ise ilk olarak 4,7 olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 4,6 olarak güncelledi.

Bölge için ciddi uyarılarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis Tatvan depremi sonrası ilk değerlendirmesini X (Twitter) hesabı üzerinden yaptı. Prof. Dr. Görür, daha önce deprem beklediğini söylediğini anımsatarak şunları söyledi:

* Şubat depremlerinde Arap levhası kuzeye savrulmuş ve Bitlis-Zagros hattını ve Van Gölü güneyini baskı altına almıştı. Bu aralar Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat.

Dinamit fıçısı benzetmesi

Kısa süre önce Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ve Bitlis-Zagros bindirme kuşağına dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, 25 kentin fay zonu üzerine kurulduğunu belirterek, "Bir anlamda dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" diyerek uyarmıştı.

DAF’ın 6 Şubat depremlerini ürettiği zaman bir kısım enerjiyi -muhtemelen yüzde 20 kadarını- Bitlis-Zagros bindirme kuşağına transfer etmiş olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Görür, değerlendirmelerine şöyle devam etmişti:

* Bu demektir ki özellikle Adıyaman-Hakkari arasında yer alan kentlerde Bitlis-Zagros kuşağının harekete geçmesiyle yeni depremler olabilir. O hat da büyük depremler üretebilecek potansiyeldedir.

* Adıyaman- Hakkari arasında Arap platformu üzerinde yani Bitlis, Urfa, Diyarbakır, Cizre, Nusaybin, Batman vs. gibi kentlerde depremler olursa benim için büyük bir sürpriz olmaz. Boyutu ve zamanını bilemiyorum.