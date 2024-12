Bloomberg HT, Show TV ve Habertürk'ü alan Can Holding'in sahibi kim? (Kemal Can kimdir, nereli?)

HaberTürk, Show TV, Bloomberg HT gibi önemli medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran Ciner Yayın Holding'in tüm hisseleri, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’nin sahibi Can Grubu’na satıldı. Böylece iş insanı Turgay Ciner medya sektöründeki 22 yıllık yatırımlarını sonlandırmış oldu.

Can Holding'in sahibi kim? Can Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Medya dünyasına adım adan Can Holding, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri'nin sahibi olarak biliniyor. Holding aynı zamanda enerji/petrol, dayanıklı tüketim, eğitim, lojistik/kargo, sağlık ve turizm/otelcilik gibi ana alanlarda faaliyet gösteriyor. Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding'in bugünkü sahibi Kemal Can.

Kemal Can nereli, kaç yaşında?

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 1973'de doğan Kemal Can, sahibi olduğu holdingde enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik gibi pek çok alanda yatırımlar yaptı. Kemal Can aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı olarak da görev yapıyor.

Kemal Can'ın sahibi olduğu markalar arasında Energy Benzin İstasyonları, Awox, Seikon, Telefox, Energia, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı, VIP Transport, Özel Mediza Hospital, Golden Hill Hotel ve beton santrali bulunuyor.