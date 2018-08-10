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BM: ABD ve Türkiye'nin ikili sorunları çözebileceğine inanıyoruz

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, "İki ülkenin sorunlarını yine iki taraflı çözebileceğine inanıyoruz ve umut ediyoruz." dedi.

BM: ABD ve Türkiye'nin ikili sorunları çözebileceğine inanıyoruz
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, ABD ve Türkiye'nin ikili sorunları çözebileceğini inandıklarını söyledi. 

Haq günlük basın brifinginde ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğe yönelik bir soruyu yanıtladı. 

Sözcü Haq, ''Bu iki ülkeyi ilgilendiren bir sorun ve iki ülkenin sorunlarını yine iki taraflı çözebileceğine inanıyoruz ve umut ediyoruz.'' dedi. 

Kaynak: AA

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