BM'den OHAL açıklaması
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Türkiye'de olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına ilişkin, "Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmenin iyi olacağını" bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, OHAL'in tekrar uzatılmaması yönündeki karar hakkında konuştu.
Haq, konuya ilişkin, "Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmek iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması
Kaynak: AA