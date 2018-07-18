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BM'den OHAL açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Türkiye'de olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına ilişkin, "Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmenin iyi olacağını" bildirdi.

BM'den OHAL açıklaması
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, OHAL'in tekrar uzatılmaması yönündeki karar hakkında konuştu.

Haq, konuya ilişkin, "Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmek iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklamasıAvrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

Kaynak: AA

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