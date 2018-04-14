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BMGK Rusya'nın çağrısıyla toplanıyor

BMGK, Rusya'nın çağrısıyla Suriye'deki operasyon üzerine bu akşam 18.00'de toplanıyor.

BMGK Rusya'nın çağrısıyla toplanıyor
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Amerika, İngiltere ve Fransa'nı Suriye'ye yaptığı operasyon sonrasında Rusya'nın çağrısıyla bu akşam 18.00'de toplanma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'ye yapılan operasyonla ilgili ilk açıklamasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracaklarını ifade etmiş, "ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısının insanlık felaketini arttıracağını, insani ilişkileri yıkacağını" söylemişti.

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