Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı’nın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, Rustemshea Batyrov'un ise beraati talep edildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA