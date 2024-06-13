Bodrum'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ulaşması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekiplerce, hareket halindeyken durdurulan lastik botlardaki 29'u çocuk 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine de bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 9'u çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.