Bodrum'da acı ölüm: Zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha, 6 aylık Uraz ve kızı Karya, dün sabah saatlerinde rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Karya Sandık ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İnci Sandık ve oğlu Sezai Taha'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Dün Uraz'ın hayatını kaybetmesinin ardından ablası Karya da bugün kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uraz ve Karya'nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği belirtildi.

Tavuktan mı yoksa ilaçtan mı

Öte yandan ailenin 19 Mayıs'ta akşam yemeğinde tavuk yediği, bir süre önce de evi ilaçladığı bildirildi. Zehirlenmenin tavuktan mı yoksa ilaçtan mı kaynaklı olduğu yapılan incelemede ortaya çıkacak.