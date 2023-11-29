Bodrum'da bir kadın ile bir kız çocuğunun çarşafa sarılı halde cesetleri bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kız çocuğu ile bir kadına ait cesetler çarşafa sarılmış halde sarp arazide bulundu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İçmeler Tavşanburnu mevkisindeki sarp arazide çarşafa sarılıp bağlanmış iki ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.
Ekiplerin incelemesinin ardından cesetler bulundukları yerden alındı.
İlk incelemelere göre yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 15 yaşlarındaki çocuk ile 40 yaşlarındaki kadının cesetleri, ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.