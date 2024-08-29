Bodrum’da, içme suyu depo hatlarını yenileniyor

Çalışmalar kapsamında Dirmil - Dağbelen Mahallelerini besleyen depoya giden hattın değişimi sürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana İl genelinde yaşanan su sıkıntılarının çözümü için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bu kapsamda su sıkıntısını en çok hisseden Bodrum için büyük gayret sarf ediyor.

İl genelinde en büyük içme suyu sıkıntısını yaşan Bodrum’un yıllardır devam eden bu sorunu adım adım çözülüyor.

Bodrum’un su sorununun çözümü için çalışmalar başladı

Önümüzdeki süreçte ilave içme suyu projeleri, arızalı hatların yenilenmesi, tuzlu su arıtma tesisi gibi çok farklı projelerin hayata geçeceği Bodrum’da çalışmalar depo ayrım hatlarının yenilenmesi ile başladı.

Ana hat üzerinden depolara bağlantıyı sağlayan ve su dağıtımı için büyük önem taşıyan ayrım hatları Bodrum ana içme suyu hatlarının yapıldığı dönemde arızalı olarak yapıldığı tespit edilmişti.

Hatların yanlış tip boru ile yapılması nedeniyle sürekli arızalar meydana gelmekte bu da hem kazı yapılarak yolların bozulmasına hem de su kesintilerine neden olmaktaydı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ Genel Müdürlüğüne kendi bütçelerinden kaynak aktarırken Bodrum’u besleyen 26 içme suyu deposunun arızalı ayrım hatlarının yenilenmesi talimatını verdi.

Ekipler ilk olarak en çok arızanın yaşandığı Dirmil - Dağbelen Mahallelerini besleyen depoda çalışmalarını başlatırken zeminin kayalık olması nedeniyle kazı çalışmaları sürüyor.

Bölgede yaklaşık 600 metrelik borunun değişimini yapmayı planlayan ekipler kazı işlerinin ardından boru değişimine geçerek çalışmayı tamamlayıp hattı sorunsuz olarak vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Diğer ayrım hatlarının değişimi ile ilgili hidrolik hesap ve proje çalışmaları da devam ediyor.