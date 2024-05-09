Boeing uçakları için çarpıcı iddia: Üretilen parçalarda 'ciddi kusurlar vardı'

Dünyanın en büyük ticari uçak firmalarından Boeing’e gövde parçaları üreten bir fabrikanın eski yetkilisinden çarpıcı açıklamalar geldi. BBC’ye konuşan Santiago Paredes, farbrikada kalite kontrol uzmanı olarak görevliydi.

Kansas’taki Spirit AeroSystems isimli fabrikanın eski çalışanı Paredes, Boeing’e gönderilmek üzere kargoya verilmiş bazı parçalarda "200 kusur" tespit ettiği zamanlar olduğunu söyledi.

Santiago Paredes, üretimle ilgili endişeleri gidermek için inceleme yapmak istediğinde kendisine “şov bozan” lakabı takıldığını söyledi. Boeing’in en büyük tedarikçisi olan firmanın yetkilisi ise iddiaları reddetti.

BBC’ye konuşan kalite uzmanı Parades, incelemelerinde daha az titiz olması konusunda baskıya uğradığını da söyledi:

"Sadece ürünün gönderilmesini istiyorlardı. Kusurlu gövde parçası gönderiyor olmanın sonuçlarına bakmıyorlardı. Kotayı doldurmaya, takvime göre gönderim yapmaya odaklanmışlardı. Rakamlar iyi görünüyorsa, gövde parçalarının durumu önemli değildi.”

Parades’in dile getirdiği iddiaların birçoğu, hissedarlar tarafından şirkete açılan davada yer alıyor.

Şirketin Airbus 320’ye rakip olarak piyasaya sürdüğü 737 Max 8’ler kullanıma girdikten kısa süre sonra tasarım hatası nedeniyle 2018 ve 19 yıllarında iki defa düşmüş, 346 kişinin ölümüne yol açmıştı.