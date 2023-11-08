Boğaziçi Üniversitesi'nden İsrail'e marka boykotu

İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısının ardından Gazze'ye yönelik saldırısı sürerken, Türkiye'de birçok kentten boykot haberleri gelmeye devam ediyor.

İsrail'in polikalarına destek veren okullarla akademik ilişkisini kestiğini duyuran Boğaziçi Üniversitesi, benzer bir kararı markalar için de aldı.

Üniversite, sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Üniversitenin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "İsrail işgal ettiği Filistin topraklarından çekilinceye kadar Boğaziçi Üniversitesinin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.