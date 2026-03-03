Bolu Belediyesi’nde Başkan Vekili seçimi için tarih belli oldu

Bolu’da devam eden soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine geçici olarak görev yapacak başkan vekili, 6 Mart Cuma günü belirlenecek.

Bolu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Bakanlık tarafından alınan geçici tedbir kararı sonrasında Özcan’ın yerine vekalet edecek ismin tespiti için gerekli yasal sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında Bolu Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 6 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00’te Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda bir araya gelmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Belirlenen tarih ve saatte yapılacak toplantıda, meclis üyelerinin kullanacağı oylarla Bolu Belediyesinin yeni başkan vekili seçilecek.

Ne olmuştu?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonla aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı Özcan'ı geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırmıştı. Soruşturma kapsamında 1 şüpheliye ev hapsi verilirken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.