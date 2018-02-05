Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis etkili oluyor.
D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Karayolunun Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Güzergahta tedbir alan trafik ve karayolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyardı.
Öte yandan Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yoğun sisin akşam saatlerine kadar etkili olacağını, ardından yağışın görülebileceğini bildirdi.
Kaynak: AA