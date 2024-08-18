Bolu Tüneli Ankara istikametinde ağır taşıtların devlet yolu ve otoyolu kullanımı sınırlandırılacak

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafik 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanmaktadır. Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, ayrıca alternatif güzergahlarda meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla 18 Ağustos Pazar günü 14.00-23.00 saatleri arasında yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımlarını sınırlandırılacaktır.

Sınırlandırma işlemi; Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacaktır. Sürücülerin seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşımaktadır."