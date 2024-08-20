Bolu'daki yangın soğutma çalışmaları sürüyor
Bolu'nun Göynük ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 72 saatlik çalışmayla önceki gün kontrol altına alınan yangın bölgesindeki soğutma çalışmalarında, 150 personel görev alıyor.
Soğutma çalışmalarına çevre belediyeler ile il özel idarelerine ait su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla da destek veriliyor.
Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde anız yakılması kaynaklı çıktığı belirtilen yangına ilişkin A.K. ve E.K. "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili olan yangın önceki gün kontrol altına alınmıştı.