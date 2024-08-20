Bolu'daki yangın soğutma çalışmaları sürüyor

Soğutma çalışmalarına çevre belediyeler ile il özel idarelerine ait su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla da destek veriliyor.

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde anız yakılması kaynaklı çıktığı belirtilen yangına ilişkin A.K. ve E.K. "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili olan yangın önceki gün kontrol altına alınmıştı.